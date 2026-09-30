Stephanie enfrenta nueva etapa tras lesión en la médula

Actualmente, la menor permanece en terapia intensiva y su evolución determinará cuándo podrá ser trasladada a piso para continuar con su recuperación

A varios días del accidente que cambió por completo su vida, Stephanie, una niña de 10 años, permanece bajo atención médica en Ciudad Victoria, luego de ser trasladada desde Matamoros para recibir atención especializada y ser sometida a una cirugía debido a la gravedad de sus lesiones.

El traslado ocurrió la semana pasada, cuando la menor fue llevada desde el Hospital General de Matamoros hacia la capital del estado, donde especialistas realizaron el procedimiento quirúrgico.

Lesión en la médula espinal afectó su movilidad

De acuerdo con información proporcionada por su familia, la operación concluyó de manera favorable; sin embargo, los médicos confirmaron que la lesión en la médula espinal provocó la pérdida total de movilidad en la parte inferior de su cuerpo, por lo que Stephanie no podrá volver a caminar.

Los especialistas realizaron estudios para determinar si existía alguna señal neuromuscular hacia las extremidades inferiores, pero no se detectaron respuestas, debido al daño ocasionado en la médula espinal.

Actualmente, la menor permanece en terapia intensiva y su evolución determinará cuándo podrá ser trasladada a piso para continuar con su recuperación.

Familia solicita apoyo para su rehabilitación

Ante esta nueva condición, la familia comenzó a solicitar apoyo para adquirir los artículos que Stephanie necesitará durante su rehabilitación y posteriormente en su regreso a Matamoros, entre ellos una cama ortopédica, una silla de ruedas y taloneras o protectores para prevenir lesiones en los pies.

Su familia señala que Stephanie es una niña independiente y que ahora deberá enfrentar un proceso de adaptación a las nuevas condiciones que tendrá en su vida cotidiana.

También se hizo un llamado para que cualquier persona interesada en apoyarla se comunique directamente con su madre, con el objetivo de evitar que terceras personas puedan aprovecharse de la situación.

Quienes deseen contribuir pueden comunicarse al 868 351 4329, número proporcionado por la familia.