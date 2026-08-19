SSP identifica a marinos fallecidos en accidente en La Pesca

Hasta el momento no ha habido alguna información adicional sobre este lamentable accidente, cuyas circunstancias se mantienen sin esclarecer

Hace unos minutos, la Secretaría de Seguridad Pública emitió una esquela donde se incluyen los nombres de los cuatro marinos que perdieron la vida en un accidente ocurrido en el muelle del poblado La Pesca.

De acuerdo a la publicación, la SSP lamentó lo acontecido con los marinos Édgar de Jesús González Torres, Héctor Iván Vázquez González y Klebeer Israel Salvador Meza.

“Mi respeto y reconocimiento a quienes con valor, entrega y vocación dedicaron su vida al servicio de México”, se lee en esta publicación.

Hasta el momento no ha habido alguna información adicional sobre este lamentable accidente.