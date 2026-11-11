SSP aporta información sobre Aranza y bloqueos en Matamoros

Ante señalamientos difundidos en medios nacionales sobre un posible vínculo del padre con un grupo criminal, Pancardo Escudero no confirmó esa información

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, afirmó que la dependencia a su cargo cuenta con pruebas para contribuir al esclarecimiento de los hechos relacionados con una menor identificada como Aranza y los bloqueos registrados en Matamoros.

Fiscalía investiga los hechos relacionados con Aranza

Cuestionado sobre versiones que señalan que el padre de la niña habría participado en los bloqueos y presuntamente utilizado a su familia como escudo humano, el funcionario dijo que el caso está bajo investigación de la Fiscalía.

“Según la información disponible hasta el momento, el vehículo de la familia habría salido de uno de los bloqueos y por ello se le dio seguimiento”, señaló.

Pancardo no confirma señalamientos sobre el padre

Ante señalamientos difundidos en medios nacionales sobre un posible vínculo del padre con un grupo criminal, Pancardo Escudero no confirmó esa información, pero reconoció que: “el uso de personas como escudos humanos es una modalidad que se ha observado y documentado durante operativos de la Guardia Estatal en la frontera”.

El secretario de Seguridad Pública agregó que las autoridades tienen conocimiento de que esta práctica ha ocurrido en otras acciones delictivas y que en este caso se realizan las investigaciones necesarias.