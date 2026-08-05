Sostienen coordinación de seguridad tras caso 'Las Cuatas'

El caso de las jóvenes hermanas ha generado consternación en la región, por lo que las autoridades continúan con presencia

Luego del asesinato de las mellizas Denisse y Dinorah García Cruz en "Rol" de Control Matamoro, autoridades de seguridad señalaron que se mantiene coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender la situación en la zona.

El secretario de Seguridad Pública, Jeu Silva Capistrán, indicó que desde el ámbito municipal se ha brindado apoyo a través de la Policía de Proximidad, principalmente con recorridos de vigilancia realizados durante la semana pasada.

No obstante, aclaró que, por la ubicación del poblado, la atención directa del caso recae principalmente en otras instancias, como la Fiscalía General del Estado, encargada de las investigaciones, así como en la Guardia Estatal, que fue la corporación que acudió de manera inmediata tras los hechos.

Silva Capistrán destacó que existe comunicación entre autoridades municipales, estatales y federales, lo que ha permitido mantener una respuesta coordinada ante este tipo de hechos.

Asimismo, reiteró que, aunque los patrullajes municipales son limitados en esa zona por su lejanía, se mantiene disposición para apoyar en caso de ser necesario, dentro de una organización donde cada corporación asume responsabilidades específicas.

El caso de las jóvenes ha generado consternación en la región, por lo que las autoridades continúan con presencia y coordinación en tanto avanzan las investigaciones correspondientes.