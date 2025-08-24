Sorprenden a sujeto grabando mujeres en gimnasio de Tampico

El hombre, de aproximadamente 30 años de edad, fue sorprendido cuando presuntamente estaba grabando a mujeres sin que estas se dieran cuenta.

Un hombre fue detenido presuntamente por grabar a mujeres en el área de baños de un exclusivo gimnasio en Tampico, Tamaulipas.

Los hechos se registraron en el gimnasio 'Rush Fitness' ubicado sobre Prolongación Tampico, esquina con Avenida Rotaria, a un costado de la discoteca Byblos.

El hombre, de aproximadamente 30 años de edad, fue sorprendido cuando presuntamente estaba grabando a mujeres en los baños con el teléfono celular sin que estas se dieran cuenta.

Tras los hechos, personal del gimnasio alertó a las autoridades a través del número de emergencia 911. Al sitio arribaron elementos de la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y detuvieron al hombre.

El detenido ya fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones.

Horas más tarde, la administración del gimnasio 'Rush Fitness' emitió un comunicado para condenar los hechos y deslindarse del detenido al aclarar que no forma del equipo de trabajo, ni labora como entrenador.

"La persona detenida no forma parte de nuestro equipo de trabajo ni labora como entrenador en nuestras instalaciones", se lee en el comunicado.

Y agregaron: Reprobamos categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad de las personas.