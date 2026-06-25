Solicitan limpieza de terreno abandonado en colonia Benito Juárez

Vecinos de la colonia Benito Juárez piden la intervención de Servicios Públicos para retirar basura, maleza y desechos de una vivienda

Habitantes de la colonia Benito Juárez solicitaron la intervención de las cuadrillas de Servicios Públicos Primarios para retirar basura, maleza y desechos acumulados en una vivienda y terreno abandonados ubicados en el cruce de las calles José María Iglesias y Pochutla.

Los vecinos señalaron que el lugar se ha convertido en un foco de contaminación, además de servir como refugio para animales nocivos y personas que ingresan al predio de manera indebida.

Ante la falta de atención, residentes del sector realizaron labores de limpieza por cuenta propia y colocaron los objetos retirados junto a la banqueta para facilitar su recolección por parte del municipio.

Indicaron que la acumulación de maleza, tierra y residuos ha contribuido a la formación de grandes encharcamientos durante las lluvias recientes, generando riesgos para las familias y sus viviendas.

A través de una denuncia ciudadana, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades para atender el problema antes de que las condiciones continúen deteriorándose.