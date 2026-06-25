VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Solicitan limpieza de terreno abandonado en colonia Benito Juárez

Por: Víctor Hugo Guerra

24 Junio 2026, 16:03

Compartir
WhatsApp

Vecinos de la colonia Benito Juárez piden la intervención de Servicios Públicos para retirar basura, maleza y desechos de una vivienda

Solicitan limpieza de terreno abandonado en colonia Benito Juárez

Habitantes de la colonia Benito Juárez solicitaron la intervención de las cuadrillas de Servicios Públicos Primarios para retirar basura, maleza y desechos acumulados en una vivienda y terreno abandonados ubicados en el cruce de las calles José María Iglesias y Pochutla.

Los vecinos señalaron que el lugar se ha convertido en un foco de contaminación, además de servir como refugio para animales nocivos y personas que ingresan al predio de manera indebida.

Ante la falta de atención, residentes del sector realizaron labores de limpieza por cuenta propia y colocaron los objetos retirados junto a la banqueta para facilitar su recolección por parte del municipio.

Indicaron que la acumulación de maleza, tierra y residuos ha contribuido a la formación de grandes encharcamientos durante las lluvias recientes, generando riesgos para las familias y sus viviendas.

A través de una denuncia ciudadana, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades para atender el problema antes de que las condiciones continúen deteriorándose.

Comentarios