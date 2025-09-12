Solicitan constructores de Reynosa más recursos para obra pública

El presidente de la CMIC en Reynosa, Roberto Avilés, destacó la necesidad de reforzar la gestión de recursos para atender la demanda de infraestructura

Tras el informe de actividades del presidente municipal de Reynosa, el sector de la construcción expresó su preocupación por la insuficiencia de recursos destinados a la obra pública y destacó la necesidad de reforzar la gestión ante el Estado y la Federación para atender la demanda de infraestructura en la ciudad.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Reynosa, Roberto Avilés, afirmó que la inversión actual sigue siendo limitada y que, aunque este año se contempla un aumento en la obra estatal, es fundamental contar con aportaciones federales adicionales que permitan ejecutar más proyectos.

Avilés recordó que en años anteriores, fondos federales como los de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fortalecían los proyectos municipales, pero hoy los montos disponibles “ya no son como los de antes”, lo que impacta directamente en la capacidad de inversión del municipio.

El dirigente concluyó señalando que la gestión de recursos adicionales no solo beneficiará a la población con obras de infraestructura, sino que también impulsará la generación de empleo para los trabajadores de la construcción en Reynosa.

“Necesitamos más; la cantidad de dinero que llega para obra no es suficiente, por eso requerimos aportaciones estatales y federales que refuercen el trabajo que hace el municipio”, subrayó Avilés.