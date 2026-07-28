Solicitan apoyo para ubicar a Carlos Guadalupe Chacón Hernández

Si tienes cualquier información que ayude a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediato con las autoridades competentes

Las autoridades de Tamaulipas han emitido una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Carlos Guadalupe Chacón Hernández, de 34 años, originario de Ciudad Victoria, quien fue visto por última vez el pasado 25 de julio en la capital del estado.

Datos generales:

Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1992

Estatura: 1.67 m

Peso: 110 kg

Complexión: Robusta

Tez: Morena clara

Ojos: Café claros, redondos y regulares

Vestimenta al momento de su desaparición: Camisa marca Magellan color guinda, pantalón de mezclilla azul, botas vaqueras color café.

Accesorios: Gorra negra, reloj en la mano derecha y esclava en la mano izquierda.

Señas particulares:

Tatuaje de un rosario y una estrella en la mano izquierda.

Tatuaje en el antebrazo izquierdo con la letra “Q”, un corazón y figuras de cartas de póker (trébol y diamante). Cicatriz en el estómago por operación de apendicitis.

Si tienes cualquier información que ayude a dar con su paradero, por favor comunícate de inmediato con las autoridades competentes, cualquier dato es valioso.