Solicitan ajustar las tarifas por arrastre de grúas en Victoria

Integrantes del Cabildo solicitaron reglas de operación y esquemas por kilometraje para ajustar los cobros que realizan las empresas.

El regidor del Cabildo de Victoria, Alfredo Vanzzini, señaló que los cobros por el servicio de arrastre de grúa continúan siendo elevados, según las gestiones realizadas ante la Delegación de Tránsito local y los comentarios recibidos de la ciudadanía. Por ello, pidió que se emitan reglas de operación para modificar las tarifas.

"Seguimos apostándole a que se emitan las reglas de operación y se regule esta situación. Como municipio, también debemos apoyar a las y los ciudadanos; somos representantes populares y vigilantes de que el arrastre sea justo y se apegue al reglamento", afirmó.

Reportes de irregularidades y supervisión municipal

El edil indicó que ha recibido reportes sobre posibles irregularidades de algunas empresas prestadoras del servicio y consideró que estas deben ser investigadas por las autoridades correspondientes cuando exista una denuncia.

Propuesta de zonificación y ajuste tarifario por mapa municipal

De acuerdo con lo señalado, el arrastre de un vehículo por estar mal estacionado puede costar entre 2 mil y 2 mil 500 pesos. Ante esta situación, los regidores propusieron crear un mapa municipal que permita establecer tarifas según la distancia entre el lugar del retiro del vehículo y el corralón.

La propuesta es implementar un mapa local para evitar un cobro generalizado y ajustar el importe cuando el recorrido sea menor.