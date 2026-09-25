Solicita colectivo ayuda para buscar a personas desaparecidas

Cada salida de rastreo representa un gasto de mil quinientos pesos financiado mediante rifas, boteos y venta de alimentos.

El colectivo Amor por Desaparecidos en Tamaulipas hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar económicamente las búsquedas de campo que realizan de manera constante para tratar de localizar a personas desaparecidas, labores que han permitido obtener resultados positivos.

Edith González, presidenta del colectivo, explicó que las jornadas que realizan durante los fines de semana y entre semana son financiadas principalmente con recursos propios, obtenidos mediante actividades como venta de alimentos, rifas y boteos, por lo que requieren del respaldo ciudadano para mantener estos trabajos.

“Pedir el apoyo de la ciudadanía, que nos apoye con alguna moneda para seguir sustentando los gastos de la gasolina de nuestras búsquedas en campo. Las búsquedas que hacemos nosotros cada fin de semana y todos los días entre semana son recursos propios”, señaló.

González detalló que cada salida representa un gasto aproximado de 1,500 pesos, entre 500 y 800 pesos de gasolina, además de otros 500 o 600 pesos destinados a comida, hielo, agua y demás insumos necesarios para las jornadas.

Explicó que el Departamento de Víctimas únicamente brinda apoyo económico cuando las búsquedas se realizan en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con una aportación de alrededor de 300 pesos diarios para alimentación e hidratación.

“Lo que es el Departamento de Víctimas solamente nos apoya cuando son búsquedas con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y nos apoya con 300 pesos diarios para poder comprar los alimentos y la hidratación”, agregó.

Ante esta situación, la presidenta del colectivo pidió a la ciudadanía realizar cualquier aportación económica, por pequeña que sea, ya que estos recursos permiten cubrir parte de los gastos y mantener las búsquedas en campo.

“Nosotros en cada búsqueda nos gastamos entre 500 a 800 de gasolina y en la comida y el hielo y demás son como otros 500 o 600, entonces en cada búsqueda son aproximadamente como mil 500 pesos”, precisó.

El colectivo reiteró que mantener las jornadas de búsqueda requiere de recursos constantes, por lo que el apoyo ciudadano representa una fuente importante para continuar recorriendo distintos puntos en busca de personas desaparecidas y brindar respuestas a sus familias.