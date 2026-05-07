Solicita alcalde llamado a reforzar seguridad en Reynosa

Recientemente, el edil señaló que desde 2014 los gobiernos municipales no tienen injerencia sobre las corporaciones policiales

El alcalde de Reynosa mantiene su postura y reiteró el llamado al secretario de Seguridad Pública federal para que acuda a la ciudad, con el objetivo de restablecer el orden y mejorar las condiciones de seguridad.

Solicitan mayor apoyo federal en seguridad

Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa, dijo que “continúan solicitando mayor apoyo al secretario Omar García Harfuch”, al considerar necesario reforzar las acciones para evitar enfrentamientos en zonas públicas y combatir el problema de las extorsiones que siguen afectando a familias de la ciudad.

Recientemente, el edil señaló que desde 2014 los gobiernos municipales no tienen injerencia sobre las corporaciones policiales. Por ello, ha solicitado que se le ceda el control de la fiscalía y de los cuerpos de seguridad, al considerar que su participación en las mesas de seguridad, donde ha presentado denuncias, no ha tenido respuesta.

Denuncian falta de resultados en casos de extorsión

En ese sentido, comentó que:

“Durante los últimos cuatro años, el municipio ha denunciado robos de propiedades y casos de extorsión en múltiples ocasiones, sin obtener resultados”.

Por lo que buscan conocer la posibilidad de asumir control sobre algunas fuerzas de seguridad para atender directamente las peticiones y denuncias ciudadanas.

Expresó que se mantiene confiado en que el nuevo fiscal atienda los señalamientos realizados. Indicó que, como alcalde, es el primer respondiente ante diversas situaciones, por lo que considera necesaria una reestructuración en el modelo de seguridad para mejorar los resultados.

Asimismo, aseguró que “los alcaldes son quienes se encuentran más cerca de la ciudadanía y quienes reciben directamente las denuncias y solicitudes de apoyo”, al señalar que en los últimos años no han obtenido respuesta de la fiscalía, aunque manifestó su expectativa de que la llegada de un nuevo fiscal en Tamaulipas permita cambiar la situación actual.