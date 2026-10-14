Socavón en col. Sección 16 continúa creciendo

Explicó que este tipo de hundimientos están relacionados con el deterioro de la infraestructura sanitaria, particularmente de las tuberías de concreto

El socavón que se formó en la calle Ignacio Mariscal, de la colonia Sección 16, en Matamoros, continúa creciendo y representa una dificultad para peatones y automovilistas que transitan por el sector, luego de que varios metros de asfalto han comenzado a ceder.

Sobre esta problemática, el gerente general de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD), Marco Antonio Hernández Acosta, explicó que este tipo de hundimientos están relacionados con el deterioro de la infraestructura sanitaria, particularmente de las tuberías de concreto que han cumplido su vida útil.

El funcionario señaló que la acumulación de agua en las calles puede generar presión sobre las tuberías y provocar fracturas, lo que contribuye a la aparición de socavones y hundimientos en distintos puntos de la ciudad.

Hernández Acosta detalló que Matamoros cuenta con aproximadamente mil 500 kilómetros de tuberías, de los cuales 387 kilómetros requieren ser sustituidos debido a las condiciones que presentan.

Indicó que esta extensión representa un reto importante para el organismo operador, pues el deterioro de la red puede ocasionar nuevas afectaciones en diferentes sectores, por lo que la atención de estos reportes se mantiene como parte de las labores permanentes de la dependencia.

El gerente general comparó el trabajo de la JAD con el de los cuerpos de emergencia, al señalar que gran parte de sus actividades consiste en atender situaciones urgentes, como las fallas que provocan hundimientos en las vialidades.

Mientras tanto, el socavón de la calle Ignacio Mariscal continúa afectando la circulación en la colonia Sección 16, por lo que representa un riesgo para quienes transitan por la zona, donde el avance del hundimiento ha generado preocupación entre los habitantes.