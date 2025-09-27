Socavón en Cd. Madero expone la creciente crisis de hundimientos

Durante el incidente, una planta de alumbrado público que daba servicio en la zona colapsó dentro del socavón, complicando aún más la situación

Un deslave ocurrido durante los trabajos de reparación de un socavón en la avenida Monterrey, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, a la altura del campo de fútbol conocido como "El Polvorín", provocó gran expectación la mañana de este viernes, al dejar al descubierto un hundimiento de grandes dimensiones, que refleja el grave problema de infraestructura que enfrenta la ciudad.

El nuevo hundimiento alcanzó entre ocho y diez metros de largo, de seis a ocho metros de ancho y más de tres metros de profundidad, de acuerdo con reportes preliminares.

Durante el incidente, una planta de alumbrado público que daba servicio en la zona colapsó dentro del socavón, complicando aún más la situación en una arteria de alto tránsito vehicular y peatonal.

Lo insólito ocurrió al descubrirse que en el interior de las lámparas derribadas se alojaba un enjambre de abejas, lo que desató el pánico entre transeúntes; los insectos atacaron a varias personas que circulaban por el área, sin que hasta el momento se reporten heridos de gravedad.

Vecinos de la colonia Delfino Reséndiz, donde se ubica "El Polvorín", manifestaron su molestia contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), a la que responsabilizan de la proliferación de hundimientos en diferentes sectores de Ciudad Madero; señalaron que estos problemas son constantes y representan un riesgo latente para quienes transitan por las vialidades.

José Sánchez, vecino del sector, recordó que en ese mismo punto hace apenas unas semanas se había presentado otro hundimiento, derivado de la filtración de aguas negras y pluviales que corren por debajo del campo deportivo hacia las lagunas de la ciudad, “Madero está lleno de socavones, es un riesgo para todos los habitantes; vemos hoyos en colonias como Unidad Nacional, Ampliación y la zona centro, cada vez más grandes y peligrosos”, expresó.

Habitantes hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para invertir en infraestructura y atender de fondo este problema, que se agrava durante la temporada de lluvias.

Señalaron que la conurbación de Tampico, Madero y Altamira enfrenta ya una situación crítica en materia de hundimientos, que no solo deteriora las calles, sino que pone en riesgo la integridad de miles de familias.