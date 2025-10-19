Sobreviviente de cáncer protesta por falta de atención médica

La manifestante afirmó que los homenajes pierden sentido si no se garantiza la atención digna para las pacientes que sufren de esta enfermedad en Reynosa

En medio de la conmemoración del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una mujer sobreviviente de cáncer protagonizó una protesta dentro del Hospital General de Zona No. 270 del IMSS en Reynosa, denunciando la falta de atención médica y de especialistas oncológicos.

El hecho ocurrió mientras personal médico y de enfermería se preparaba para formar un “lazo rosa humano”, como parte de las actividades alusivas a la campaña de prevención del cáncer. La manifestante, visiblemente afectada y portando documentos médicos, irrumpió en los pasillos del hospital con un mensaje directo hacia las autoridades:

“Yo soy sobreviviente de cáncer y aquí no hay oncólogo médico. Nos atienden por videollamada desde Reynosa”, expresó mientras transmitía en vivo su inconformidad.

Durante su intervención, la mujer cuestionó el sentido del acto simbólico, señalando las carencias que enfrenta el hospital, entre ellas falta de medicamentos, de insumos básicos como papel, jabón y desinfectante, así como la ausencia de médicos especialistas.

“¿De qué sirve un moño rosa si no hay doctores para atender a los enfermos de cáncer?”, reclamó frente al personal, mientras denunciaba que su cita con el gastroenterólogo había sido cancelada en dos ocasiones por la falta de médicos disponibles.

En la transmisión, relató las secuelas que padece tras recibir quimioterapias y radiaciones, asegurando que su protesta busca visibilizar el sufrimiento de quienes enfrentan la enfermedad sin acceso oportuno a la atención médica.

“Me puedo morir y no me da miedo. Pero lo hago por las personas que tienen cáncer y no son escuchadas”, expresó con voz entrecortada.

Mientras el personal trataba de continuar con la actividad del “moño rosa”, la mujer insistió en que los homenajes pierden sentido si no se garantiza atención digna.

“Cuando te detectas una bolita, te vuelves una carga para el IMSS”, dijo, generando reacciones encontradas entre quienes presenciaban la escena.

El video de su protesta se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios reconocieron su valentía y desesperación, mientras otros exigieron mayor sensibilidad y respuesta inmediata por parte de las autoridades de salud.

Hasta el momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos realizados por la paciente.