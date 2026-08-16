Sobrevive niño a descarga de alta tensión durante tormenta

El menor caminaba cuando el cable hizo contacto con él y le provocó una descarga, permaneciendo varios minutos sin signos vitales hasta que fue estabilizado.

Un niño de aproximadamente 10 años logró sobrevivir después de recibir una descarga de alta tensión y permanecer sin signos vitales durante más de 15 minutos, en un hecho ocurrido durante la tormenta registrada la mañana de este viernes en Altamira.

El accidente se registró sobre la avenida La Pedrera, donde un cable de alta tensión cayó hasta quedar prácticamente a nivel del suelo.

De acuerdo con vecinos, el cable ya había sido reportado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde días atrás debido a las condiciones en que se encontraba.

José Torres, comandante de Bomberos de Altamira, explicó que el menor caminaba por el sector cuando el cable hizo contacto con él y le provocó una descarga eléctrica.

"El cable le pega al niño en la frente y con la lluvia tuvo una descarga, prácticamente el niño cae. Estuvimos haciendo las maniobras más de 15 minutos hasta que ya tenía latidos y se pudo mover para la ambulancia".

Elementos de Protección Civil que se encontraban en el sector acordonaron el área y comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente se incorporaron paramédicos de Cruz Ámbar y personal de Bomberos, quienes realizaron relevos para mantener las maniobras hasta conseguir que el menor recuperara signos vitales.

El comandante Torres calificó la recuperación del menor como un hecho extraordinario y reconoció el trabajo de los cuerpos de emergencia.

"Prácticamente sí, se puede considerar un milagro. Agradezco a mis compañeros que no lo soltaron hasta que no se fue con signos vitales".

El menor fue trasladado de emergencia a la clínica del IMSS en La Morita para recibir atención médica.

Claudia García, vecina y testigo de los hechos, relató que se encontraba trabajando en una tienda cercana cuando escuchó el golpe provocado por la caída del menor y salió para observar lo ocurrido.

"Escuché el golpe y dije: ‘¡Ay, alguien se cayó!’. Salgo a ver y el niño está tirado; prácticamente lo había aventado el cable de alta tensión".

La testigo señaló que el personal de Protección Civil inició las maniobras de auxilio mientras llegaban las ambulancias y posteriormente los paramédicos continuaron con la atención especializada.

García aseguró además que el cable ya había representado un riesgo para los habitantes del sector y que había sido reportado con anterioridad.

"Lo que más nos interesa y nos preocupa es el estado del niño, que se le dé la mejor atención médica y que en el nombre de Dios el niño se recupere".

Vecinos del lugar cuestionaron la falta de atención oportuna al reporte sobre el cable y pidieron que se determine qué dependencia era responsable de atender las condiciones de la infraestructura eléctrica.

El incidente volvió a poner en evidencia el riesgo que representan los cables de alta tensión en zonas habitacionales, especialmente durante lluvias y fuertes vientos, cuando pueden caer y quedar al alcance de los peatones.

Las autoridades y cuerpos de emergencia permanecieron en el sitio para controlar la zona y evitar que otras personas se acercaran al cableado.