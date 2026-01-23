SNTE califica de manera delicada situación de abusos sexuales

El líder sindical reconoció que, aunque este tipo de casos son poco frecuentes en Tamaulipas, es esencial que cada incidente se investigue minuciosamente

El secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arnulfo Rodríguez Treviño, ha calificado de "muy delicado" el tema de las recientes agresiones sexuales en contra de estudiantes del nivel básico en la Frontera de Tamaulipas. Ante esta situación, exigió a las autoridades que se realicen investigaciones exhaustivas para deslindar responsabilidades.

Rodríguez Treviño enfatizó la importancia de dar el ejemplo a través de una conducta adecuada: “Es fundamental que se realice la investigación, no solo en este caso, sino en todos, ya que somos quienes debemos ser un modelo en las escuelas y en la sociedad. Quien cometa un delito debe ser sancionado conforme a la ley”.

“Es nuestra responsabilidad como maestros aplicar y exigir el cumplimiento de las normas. El sacrificio que hacen los padres para que sus hijos tengan educación no debe ser menospreciado”, añadió.

Rodríguez Treviño también hizo hincapié en la necesidad de un riguroso proceso de selección para los docentes, que incluya evaluaciones psicológicas, para garantizar que quienes trabajen en el sistema educativo cumplan con los estándares establecidos por la Secretaría de Educación Pública. “No toleraremos comportamientos inapropiados; aquí no hay lugar para padrinos ni defensores de conductas delictivas”, afirmó.

Finalmente, el líder del SNTE reiteró que cualquier maestro involucrado en un proceso legal debe enfrentar las consecuencias de sus actos.