SJOIM refuerza acciones junto a Cruz Roja en Lomas de San Juan

Subrayaron que uno de los principales objetivos es reducir las dificultades económicas y de traslado que enfrentan las familias al buscar atención médica

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El secretario general del SJOIM, Juan Villafuerte Morales, destacó la continuidad del trabajo conjunto con la Cruz Roja para acercar servicios de salud, capacitación y atención de emergencias a trabajadores y sus familias, particularmente en el sector de Lomas de San Juan.

El líder sindical señaló que esta colaboración busca beneficiar directamente a un amplio núcleo de obreros que habitan en esa zona, facilitando el acceso a servicios médicos y programas de prevención sin necesidad de trasladarse hasta el centro de la ciudad.

“Nos da muchísimo gusto continuar trabajando con la Cruz Roja, acercando estos beneficios, sobre todo en esta ocasión tan enfocados al área de Lomas de San Juan, que es un núcleo bastante grande habitado por obreros”, expresó.

Villafuerte Morales explicó que entre las acciones contempladas se encuentran capacitaciones para enfrentar situaciones de emergencia, como incendios, así como consultas médicas accesibles para la población trabajadora.

“Si eres obrero de una empresa, darte una capacitación para prepararte para alguna cuestión de un incendio, ya ven que ha habido muchos incendios últimamente, y que estés preparado. También en consultas médicas, que es algo bastante importante”, agregó.

Priorizan reducción de dificultades económicas de comunidad

Asimismo, subrayó que uno de los principales objetivos es reducir las dificultades económicas y de traslado que enfrentan las familias al buscar atención médica.

“Sabemos que tener que venir hasta el centro a una atención médica cuesta. La idea es acercarles ahí para que tengan cerca de su vivienda una atención bastante buena y económica”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que este tipo de alianzas fortalece el bienestar integral de la clase trabajadora, al garantizar servicios de salud oportunos y fomentar la cultura de la prevención en sus comunidades.