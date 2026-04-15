SJOIIM lleva a tribunales demandas por trabajadores de Trico

El sindicato da un paso más dentro del conflicto que mantiene en defensa de trabajadores de la empresa Trico Componentes.

El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) presentó una serie de demandas laborales ante el Juzgado Laboral, en un paso más dentro del conflicto que mantiene en defensa de trabajadores de la empresa Trico Componentes.

La acción legal fue encabezada por el secretario general del sindicato, Juan Villafuerte Morales, quien acudió acompañado por integrantes del comité y representantes de distintas áreas de la maquiladora. Entre ellos, Magdalena Eloisa Avalos Rodríguez, responsable de la Comisión de Trabajo, Conflictos y Huelga, así como Enrique Silva, delegado del primer turno.

De acuerdo con el propio sindicato, este recurso forma parte de una estrategia para exigir el respeto a los derechos laborales de los trabajadores involucrados.

La dirigencia aseguró que las acciones emprendidas son resultado de la organización interna y la presión colectiva, en medio de un proceso que aún se mantiene en curso.