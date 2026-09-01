SINAITSA anuncia movilizaciones contra IMSS-Bienestar

“Hemos sido un sindicato caracterizado por el diálogo, pero esta situación ha llegado a un punto crítico. La falta de respuesta de la coordinación estatal del IMSS-Bienestar nos obliga a recurrir a las manifestaciones en nuestros centros de trabajo, aquí se nos han unido compañeras y compañeros de la frontera, centro y sur del estado”, y agregó:

“Hemos tratado de mantener un diálogo, una negociación con la coordinación estatal y hasta el momento no hemos encontrado eco a nuestras demandas, yo creo que el diálogo tiene un límite y ese límite ya llegó a su fin, hoy tomamos la decisión de movilizarnos en todo el estado, en algunos hospitales ya se están manifestando también”, puntualizó.