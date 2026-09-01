SINAITSA anuncia movilizaciones contra IMSS-Bienestar

Integrantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Salud, SINAITSA, realizaron una manifestación frente a la torre bicentenario en donde demandaron solución a las demandas que a la fecha afectan a más de 1,100 trabajadores en el estado de Tamaulipas, señaló el secretario general de la organización Omar García.
Trabajadores aseguran que el diálogo llegó a su límite
“Hemos sido un sindicato caracterizado por el diálogo, pero esta situación ha llegado a un punto crítico. La falta de respuesta de la coordinación estatal del IMSS-Bienestar nos obliga a recurrir a las manifestaciones en nuestros centros de trabajo, aquí se nos han unido compañeras y compañeros de la frontera, centro y sur del estado”, y agregó:
“Hemos tratado de mantener un diálogo, una negociación con la coordinación estatal y hasta el momento no hemos encontrado eco a nuestras demandas, yo creo que el diálogo tiene un límite y ese límite ya llegó a su fin, hoy tomamos la decisión de movilizarnos en todo el estado, en algunos hospitales ya se están manifestando también”, puntualizó.
Reclaman uniformes y compensaciones laborales
El líder sindical dijo que, los uniformes desde el mes de abril se tenían que haber empezado a distribuir y no se hizo, los pagos o compensaciones de tiempo laboral la están dando de manera ilegal, día por día, cuando debe ser el pago doble y en el caso del domingo debe ser triple.
“Esas situaciones ya no las podemos permitir, tenemos que subir el tono de la negociación para ser escuchados por la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar, ya no vamos a permitir ningún atropello de aquí en adelante”, concluyó.