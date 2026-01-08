Sin Luz en el centro de Tampico por trabajos de la CFE

Estos trabajos forman parte de distintas labores de prevención y modernización de las redes generales de distribución y unión sobre nuevas obras realizadas,

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó a los habitantes de la zona centro de Tampico, Tamaulipas sobre una suspensión temporal del servicio de energía eléctrica que será realizada esté próximo jueves 8 de enero a partir de las 10:00 am.

Dicha suspensión tiene un estimado de una duración de 8 horas, aunque se puede extender o reducir el tiempo dependiendo del trabajo realizado por los especialistas encargados en implementar dicho servicio.

Estos trabajos forman parte de distintas labores de prevención y modernización de las redes generales de distribución y unión sobre nuevas obras realizadas, por lo que una posible interrupción del servicio podría ser realizado en alguna ocasión única donde sea necesario.

Las calles donde el servicio estará temporalmente suspendido son:

Calle Emilio Carranza entre Cristóbal Colón y Dr. Alarcón

Calle Dr. Carlos Canseco, entre Salvador Díaz Mirón y General Álvaro Obregón;

Calle Altamira, entre Dr. Alarcón y Dr. Antonio Matienzo.

La misma comisión invita a los ciudadanos a tomar las precauciones necesarias y tomar paciencia mientras se le da el mantenimiento necesario al servicio de energía eléctrica para que no exista ningún tipo de accidente, este servicio se restablecerá sin ningún previo aviso, en caso de la presencia de algunas precipitaciones, los labores se restablecerán hasta nuevo aviso.

Al mismo tiempo, la CFE mencionó sobre la posibilidad de que el servicio pueda a restablecerse en un periodo menor a las 8 horas estimadas.