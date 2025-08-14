Sin lluvias, el abasto de agua será crítico: Recursos Hidráulicos

La temporada de lluvias concluye en septiembre y Tamaulipas espera una recuperación considerable en los niveles de almacenamiento de las distintas presas

La temporada de lluvias concluye el próximo 30 de septiembre y Tamaulipas espera una recuperación considerable en los niveles de almacenamiento de las distintas presas, incluyendo las internacionales, para destinar y distribuir mejor el recurso para el consumo humano, señaló Raúl Quiroga Álvarez.

El secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas dijo que, en el horizonte de planeación a corto plazo, la población civil deberá mantenerse en alerta para cuidar al máximo el agua y adelantó que no se puede colocar el semáforo verde en la zona fronteriza del estado por las circunstancias de disponibilidad actuales; es decir, se requiere de más agua en las presas.

Al ser cuestionado sobre las versiones distintas que tiene la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto a los niveles de almacenamiento de las presas y el panorama actual, el funcionario estatal dijo que el organismo está en todo su derecho, pero que debe exponerlo con números y cifras, además aclaró que no está señalando que no hay agua en Tamaulipas, sino más bien que la temporada de lluvias termina el próximo mes de septiembre y no llueve durante todo el año.

“Y con el balance que tenemos en este momento, y lo ratifico, esperamos que septiembre modifique al alza los almacenamientos de las presas internacionales, pero si arrancáramos el año hidráulico 2025-2026, con el agua que tenemos en las presas, no va a haber el volumen que se requiere, no porque lo diga yo, ellos lo publican en el Diario Oficial de la Federación, busquen el documento de diciembre de 2023 y ahí van a darse ustedes cuenta de cuál es el balance hidráulico de la cuenca”, y agregó:

“Y todos los estados que integran la cuenca, la propia CONAGUA y la CILA, sabemos que, en Tamaulipas, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, está escrito que requerimos arriba de 300 millones de metros cúbicos para la ciudadanía; vamos a olvidarnos de la industria y de los distritos de riego.