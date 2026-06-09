Sin daños por lluvias en Tamaulipas informa Protección Civil

Ante las lluvias en la zona sur, la región cañera y el altiplano, no se ha detectado ninguna formación ciclónica que represente una amenaza

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que, a pesar de las precipitaciones que se registran actualmente en diversas regiones de Tamaulipas, no existe ningún riesgo a corto plazo para la población.

El funcionario aclaró que, aunque se mantienen las lluvias en la zona sur, la región cañera y el altiplano, no se ha detectado ninguna formación ciclónica que represente una amenaza. Para la zona norte y centro del estado, se prevé la posibilidad de lluvias ligeras.

"Lo que se está presentando es una tormenta que pudiera registrar humedad, pero no representa un riesgo para Tamaulipas", puntualizó González de la Fuente.

Asimismo, reiteró que la dependencia se mantiene en constante coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil y continúa con el monitoreo permanente de los fenómenos meteorológicos en el Atlántico y el Golfo de México.

Ante la temporada, el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene activo y en sesión permanente.

Esta medida forma parte de la estrategia preventiva establecida la semana pasada durante una reunión de trabajo que sostuvieron todas las autoridades estatales con el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias tamaulipecas.