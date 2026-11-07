Simulan accidente de autotanque con etileno en Tamaulipas

Empresas del corredor industrial y autoridades evaluaron la respuesta ante una hipótesis de fuga e incendio en un autotanque de etileno.

Con la participación de empresas del corredor industrial, instituciones educativas y autoridades de los tres órdenes de gobierno, se realizó el décimo sexto Macrosimulacro del Comité de Emergencias de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), con el propósito de evaluar los protocolos de actuación y fortalecer la coordinación ante posibles contingencias relacionadas con el manejo y transporte de sustancias químicas peligrosas.

El ejercicio contempló cuatro escenarios simultáneos, teniendo como principal situación de riesgo la volcadura de un autotanque modelo MC-338 que transportaba 22 toneladas de etileno con destino a la empresa INDELPRO.

De acuerdo con la hipótesis, durante el accidente una unidad particular impactaba la válvula del lado vapor, provocando una fuga de material inflamable que, al entrar en contacto con una fuente de ignición, generaba un incendio.

El gerente general de AISTAC, David Abel Hernández Gámiz, explicó que el objetivo de estas actividades es que las empresas y las autoridades practiquen sus procedimientos de respuesta, de manera que la actuación ante una emergencia se convierta en un hábito y permita reducir al mínimo las consecuencias de un incidente real.

Detalló que, además del escenario de la pipa, se desarrollaron ejercicios de evacuación al interior de instalaciones industriales, así como actividades en el Tecnológico de Monterrey y en la colonia Arecas.

Los cuatro puntos fueron monitoreados de manera simultánea mediante tecnología de drones y pantallas de seguimiento.

En el macrosimulacro participaron empresas como INDELPRO, BASF, MG Polímeros y otras compañías establecidas en la zona industrial, además de dependencias federales, estatales y municipales, entre ellas autoridades ambientales, portuarias, de Protección Civil y organismos relacionados con la administración del agua.

Hernández Gámiz destacó que en el corredor industrial se manejan sustancias que requieren condiciones especiales de seguridad, debido a sus características de inflamabilidad, toxicidad, presión y temperatura, por lo que resulta indispensable mantener una coordinación permanente entre el sector productivo, las instituciones de emergencia y la población.

Subrayó que, aunque cada empresa cumple con sus propios ejercicios de protección civil, el macrosimulacro representa una oportunidad para evaluar la capacidad de respuesta conjunta, los tiempos de atención y el desempeño de las brigadas participantes.

El directivo señaló que este tipo de prácticas no busca únicamente atender una emergencia dentro de las instalaciones industriales, sino también fortalecer la prevención y la colaboración con la comunidad, especialmente ante los riesgos asociados al traslado de materias primas desde el puerto hacia las plantas del corredor industrial.

El ejercicio permitió poner a prueba los mecanismos de comunicación, coordinación y atención de incidentes con materiales peligrosos, bajo una hipótesis diseñada para medir la capacidad de respuesta ante una eventual contingencia de alto impacto.