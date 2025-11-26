Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Sigue lucha de agricultores; bloquean carretera Matamoros-Reynosa

Por: Cristhian Ramos

25 Noviembre 2025, 11:47

Compartir

Los productores colocaron maquinaria pesada, como tractores, para que nadie pueda pasar por la fuerza sobre la vialidad

Sigue lucha de agricultores; bloquean carretera Matamoros-Reynosa

Productores agrícolas del norte de Tamaulipas mantienen por segundo día consecutivo el bloqueo en la autopista Matamoros–Reynosa, a la altura de la caseta de Nuevo Progreso, como parte de las protestas por la crisis que enfrenta el campo.

Los agricultores colocaron maquinaria pesada como tractores para que en esta ocasión nadie quiera pasar por la fuerza tal y como ocurrió el día de ayer.

El cierre parcial de la vía continúa generando afectaciones al tránsito vehicular, mientras que elementos de seguridad mantienen vigilancia en la zona para evitar incidentes.

bloqueo-carretera-matamoros1.jpeg

Comentarios