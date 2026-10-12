Sigue frontera de Tamaulipas en semáforo rojo por falta de agua

En Reynosa, la problemática se agrava por la antigüedad de la infraestructura hidráulica, que dificulta garantizar la calidad del agua en los hogares

Los municipios de la frontera de Tamaulipas continúan en semáforo rojo por la limitada disponibilidad de agua, situación que obliga a reforzar las medidas de ahorro y eficiencia en el consumo, informó Raúl Quiroga, secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado.

“Es el caso de todos los municipios de la frontera, de tal suerte que nos permita y les permita a ellos tomar las medidas conducentes para mejorar el uso del agua, buscar la mayor eficiencia posible, en virtud de que se tiene poco volumen”, señaló el funcionario.

Advirtió que el Distrito de Riego 025 enfrenta una situación crítica, pues no cuenta con agua para atender la demanda agrícola. Explicó que el abastecimiento de la frontera depende de los escurrimientos provenientes de otras entidades, donde las lluvias han sido abundantes, pero la sobreexplotación y las concesiones en la parte alta de la cuenca, además de los compromisos establecidos en el tratado de aguas con Estados Unidos, complican la disponibilidad para Tamaulipas.

“Acuérdese que el agua en la frontera no se produce en Tamaulipas, viene de la parte alta y en la parte alta hay sobreconcesión, hay sobreexplotación, hay un tratado que nos exige que entreguemos agua a Estados Unidos, y eso ha complicado mucho la disponibilidad de agua para Tamaulipas”, explicó Quiroga.

En Reynosa, la problemática se agrava por la antigüedad de la infraestructura hidráulica, que dificulta garantizar la calidad del agua en los hogares y propicia fugas en las redes de agua potable y drenaje sanitario. El secretario advirtió que octubre será determinante para recuperar los niveles de las presas y evitar una crisis mayor.

“Si transcurre el mes de octubre, que es el último mes que aporta buena agua a las presas, y no hay una recuperación, podemos entrar a un problema mayor, en virtud de que se requieren 350 millones de metros cúbicos para todas las ciudades de la frontera, para los 10 municipios, y no vamos a tener en ese momento, si es que no hay una recuperación suficiente de agua”, alertó.