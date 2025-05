 Sigue entrega de apoyos federales a damnificados por inundaciones

La Delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas informó que continúa la entrega de apoyos federales a las familias afectadas por las recientes inundaciones en los municipios de Reynosa y Río Bravo, como parte del operativo coordinado por el Gobierno de México.

El delegado estatal de Bienestar, Luis Lauro Reyes Rodríguez, precisó que los apoyos provienen exclusivamente del Gobierno Federal y que su distribución está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de evitar confusiones sobre la procedencia de los mismos.

“El vale se lo llevarían a su domicilio, lo dejarían ahí para que cuando el Ejército pase con los enseres a sus casas o bien puedan acudir a algunas bodegas que puedan estar autorizadas y puedan llevar sus enseres a su domicilio o recibirlos en su casa. Se confirma que es el Ejército Mexicano quien entrega y quien envía es el Gobierno Federal”, explicó Reyes Rodríguez.

Durante el desarrollo del operativo se presentó un episodio de desinformación que provocó una concentración masiva de personas en el Parque Cultural de Reynosa, punto habilitado para las entregas.

Muchos de los asistentes acudieron con la esperanza de recibir apoyo, movidos por la difícil situación que enfrentan tras perder sus pertenencias.

“Yo digo que es una ayuda muy buena para todos los necesitados como nosotros. No tenemos para comprar los muebles. Yo vengo de aquí por donde está Comapa, donde está el canal grande, y todo se me fregó: los colchones, todo. Tengo el retrato en donde toda mi casa está hundida. Esto me va a ayudar, de perdido, para seguir adelante”, expresó el señor José Antuna, uno de los beneficiarios.

Otro afectado, Clemente Castro, también compartió su experiencia: “Me fue de la fregada, perdí todo. Me están ayudando esta gente. Ahorita recibo de la presidenta Claudia, que es la que nos está apoyando. Sí me ayuda”.

Uno de los reclamos más frecuentes entre los ciudadanos fue el de quienes, pese a haber sufrido daños en sus viviendas, no fueron incluidos en el censo inicial. En este sentido, el delegado federal aseguró que ya está abierto un nuevo periodo de registro para integrar a estas familias al padrón de beneficiarios.

“Tenemos una mesa de atención que está aquí en el mismo centro integrador, la cual dará acceso a las personas para que puedan anotarse. Solamente queremos los datos como el teléfono, la dirección y el polígono que fue afectado de los autorizados. Es decir, aquí en Reynosa hubo un poco más de 60 colonias afectadas y únicamente de esas colonias estaríamos recepcionando a las personas que no fueron censadas”, puntualizó Reyes Rodríguez.

El operativo contempla la entrega de 12,490 paquetes de ayuda, los cuales incluyen un colchón, una estufa, un ventilador, un refrigerador y una vajilla por familia, además de un apoyo económico de 8 mil pesos en efectivo como parte de la primera etapa del programa de ayuda humanitaria.

