Siete meses sin electricidad en kinder de Tampico por adeudo

Los horarios de clase se modifican constantemente, ya sea por calor o por falta de iluminación, y los 22 niños que cursan en el plantel sufren las consecuencias

Tienen 7 meses entre penumbras o calor… y no hay para cuándo se solucione.

Al Jardín de Niños “Tamaholipa”, ubicado en la zona norte de Tampico, le fue cancelado el contrato del servicio de luz; dicen los docentes que era el estado quien debía pagar, pero sin previo aviso dejó de hacerlo.

Los padres de familia estallaron en protesta; ellos ingresaron a sus hijos desde el año pasado al plantel, con la promesa de que volvería la luz y esto no sucedió.

Con una planta de luz que les prestó el intendente del plantel, lograron trabajar algunos meses; sin embargo, ya no pudieron absorber los costos del combustible, que oscilaban entre 400 y 700 pesos por semana.

Los horarios de clase se modifican constantemente, ya sea por calor o por falta de iluminación, y los 22 niños que cursan en el plantel sufren las consecuencias.

Diana Teresa Ortega, encargada del plantel, dijo que el proceso para devolverles la luz no es fácil, pues abarca desde subsidios hasta nuevos transformadores y evaluaciones.

La escuela tiene 20 años de operar y jamás la habían dejado sin luz.

Los niños continúan llegando al plantel, con la esperanza de volver a ver sus aulas iluminadas y de que las autoridades se hagan responsables de la situación.