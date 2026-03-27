Siete escuelas de Victoria han sido blanco de robo 

Según informó el titular del CREDE Victoria, Vital Martínez, los objetos robados incluyen cableado eléctrico, material didáctico, computadoras y hasta climas

La comunidad educativa de Ciudad Victoria y sus alrededores se encuentra en alerta tras una serie de robos que han afectado a por lo menos siete escuelas de nivel preescolar y una telesecundaria. Los delincuentes han logrado sustraer importante material de los planteles, generando preocupación y pérdidas significativas.

Según informó el titular del CREDE Victoria, Vital Román Martínez, los objetos robados incluyen cableado eléctrico, material didáctico, computadoras y hasta equipos de aire acondicionado.

Estos actos vandálicos no solo representan un duro golpe económico para las instituciones, sino que también afectan directamente el desarrollo educativo de los niños y jóvenes, interrumpiendo clases y mermando los recursos disponibles para la enseñanza.

Padres de familia y directivos de los planteles afectados han expresado su profunda consternación ante la situación, haciendo un llamado urgente a las autoridades correspondientes para reforzar la seguridad en los entornos escolares y tomar medidas efectivas que impidan la continuidad de estos lamentables sucesos.

Se espera que en los próximos días se implementen estrategias de vigilancia y prevención para salvaguardar la integridad de las escuelas y el patrimonio que tanto esfuerzo ha costado reunir para el beneficio de la educación en la región.