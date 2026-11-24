El Gobierno estatal realizó la repoblación de la presa Marte R. Gómez para fortalecer la pesca y apoyar el empleo de las comunidades ribereñas.

Un total de 200 mil crías de tilapia fueron liberadas en la presa Marte R. Gómez, ubicada entre los municipios de Camargo y Miguel Alemán, Tamaulipas, como parte de las acciones para fortalecer la producción pesquera y favorecer las oportunidades laborales de las comunidades ribereñas.

La jornada se realizó este 23 de noviembre de 2026, mediante una estrategia del Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, con la finalidad de impulsar la actividad pesquera y contribuir a la conservación de los empleos de quienes dependen de esta actividad.

Buscan fortalecer la producción pesquera en Tamaulipas

Los trabajos fueron encabezados por personal de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, a cargo de Jorge de Jesús Montagner Mendoza, en coordinación con representantes del sector productivo pesquero.

La liberación de los ejemplares también respondió a las gestiones realizadas por la presidenta municipal de Camargo, Ernestina Perales Ortiz, quien promovió esta acción en beneficio de los pescadores de la región.

De acuerdo con el Gobierno estatal, el repoblamiento permitirá fortalecer las poblaciones de tilapia en el embalse y generar condiciones para mejorar la productividad pesquera, además de favorecer las oportunidades de trabajo para las familias que obtienen sus ingresos de esta actividad.

Américo Villarreal impulsa el desarrollo de comunidades ribereñas

La estrategia forma parte de las políticas públicas del gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya, orientadas a promover la sustentabilidad de la pesca, fortalecer la economía de las comunidades ribereñas y fomentar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Con estas acciones, la administración estatal busca respaldar al sector pesquero y acuícola mediante el trabajo coordinado entre dependencias, autoridades municipales y productores.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reiteró su compromiso de mantener la colaboración con los gobiernos locales y representantes del sector productivo para estimular el desarrollo de la actividad pesquera en Tamaulipas.