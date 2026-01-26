Sheinbaum 'rescata' al alcalde de Reynosa y lo sube al presidio

Además, el gobernador de Tamaulipas agradeció que la mandataria federal tuviera presente al estado para aterrizar obras de infraestructura y apoyos sociales

Durante el evento de entrega de apoyos federales, especialmente dirigidos a mujeres mexicanas, realizado en la ciudad de Reynosa, se registró un momento que no pasó desapercibido para los asistentes.

Aunque inicialmente el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, había quedado fuera del presidio, en pleno desarrollo del acto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “salió a su rescate” y pidió que fuera subido al estrado principal para asegurarle un lugar.

Intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum

Mientras el gobernador de Tamaulipas agradecía que la mandataria federal tuviera presente al estado para aterrizar obras de infraestructura y apoyos sociales, Claudia Sheinbaum hizo una seña al edil reynosense para invitarlo a ocupar un lugar en el presidio.

Reacomodo improvisado durante el acto oficial

De manera improvisada, los encargados de la logística del evento colocaron una silla adicional en el extremo izquierdo de la presidenta, donde finalmente tomó asiento el alcalde de Reynosa.

Reacción del público durante la jornada

El gesto fue recibido con aplausos por parte de la ciudadanía, que ovacionó tanto al alcalde como al gobernador tamaulipeco, en un ambiente de respaldo y reconocimiento durante la jornada.