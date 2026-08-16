Sheinbaum recibe a madres buscadoras de Tamaulipas

Al momento de su llegada, las integrantes del colectivo lograron acercarse a Sheinbaum, quien atendió sus planteamientos, recibió el documento y lo firmó

Durante su visita a Reynosa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió y escuchó a madres buscadoras del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, quienes le entregaron una carta con los principales reclamos y pendientes que enfrentan las familias de personas desaparecidas en la entidad.

Edith González Treviño, coordinadora del colectivo, acompañada por otras madres buscadoras, esperó el arribo de la mandataria en las inmediaciones del lugar donde se desarrollaría el evento. Al momento de su llegada, las integrantes del colectivo lograron acercarse a Sheinbaum, quien atendió sus planteamientos, recibió el documento y lo firmó.

La carta, fechada este 14 de agosto de 2026, reúne una serie de peticiones relacionadas con la búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas, así como con la atención a las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

Uno de los principales reclamos es la existencia de más de 80 sitios de exterminio en Tamaulipas, donde, de acuerdo con el colectivo, han sido localizados restos óseos humanos calcinados que permanecen pendientes de levantamiento por parte de las fiscalías especializadas.

Algunas de estas evidencias, señalaron, permanecen en los lugares desde 2023.

Las madres solicitaron agilizar el levantamiento de los restos, al considerar que mientras permanezcan en los sitios donde fueron localizados no pueden avanzar los procesos de identificación y las familias continúan sin conocer si alguno de ellos corresponde a sus seres queridos.

Otro de los puntos planteados fue el Centro de Identificación Humana de Altamira, cuya construcción inició en 2022 y que, según el colectivo, actualmente permanece sin operar.

Las buscadoras pidieron que sea puesto en funcionamiento para contribuir a reducir el rezago forense y avanzar en la identificación digna de los restos humanos.

Asimismo, solicitaron una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para exponer directamente la problemática que enfrentan las familias y presentar propuestas relacionadas con las desapariciones, fosas clandestinas, sitios de exterminio e identificación de restos.

El colectivo también pidió revisar y supervisar la actuación de servidores públicos de las fiscalías especializadas, al señalar que han recibido reportes sobre presuntas extorsiones a familiares de víctimas por parte de algunos agentes del Ministerio Público y policías investigadores.

Durante el encuentro, Edith González Treviño solicitó además la intervención de la presidenta para que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reciba a las familias de personas desaparecidas, al señalar que hasta ahora no han podido concretar una reunión con el mandatario estatal.

De esta manera, el encuentro entre la presidenta y las madres buscadoras permitió colocar directamente ante el Gobierno Federal una serie de pendientes que, para las familias, representan obstáculos para avanzar en la búsqueda e identificación de sus seres queridos.

Entre sus principales exigencias se encuentran recuperar los restos que permanecen en sitios de exterminio, poner en operación el Centro de Identificación Humana de Altamira, fortalecer la supervisión de las fiscalías especializadas y establecer canales de diálogo con las autoridades federales y estatales.