Sheinbaum presentará su segundo informe de gobierno en Tamaulipas

La mandataria federal tiene programada su llegada a las 11:00 horas al Polyforum Victoria "Dr. Rodolfo Torre Cantú", donde ofrecerá un mensaje

En el marco de su segundo informe de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una visita a Tamaulipas el próximo jueves 10 de septiembre para encabezar el evento denominado "Honestidad y Resultados".

La mandataria federal tiene programada su llegada a las 11:00 horas al Polyforum Victoria "Dr. Rodolfo Torre Cantú", donde ofrecerá un mensaje directo a la ciudadanía tamaulipeca.

Durante este acto, estará acompañada por el gobernador de la entidad, Américo Villarreal Anaya, además de contar con la presencia de integrantes del gabinete estatal, senadores, diputados federales y locales, así como representantes de cámaras empresariales, sectores productivos y sociedad civil.

Cabe recordar que, hace unos días, la presidenta Sheinbaum realizó una gira de trabajo por diversos municipios de Tamaulipas, incluyendo Matamoros, Reynosa, Victoria, Tampico y Ciudad Madero.

En dicha visita, inauguró obras estratégicas en el sector salud y anunció nuevos proyectos orientados al beneficio colectivo de la región.

Tal es el caso de un Hospital del IMSS-Bienestar, en el municipio de Nuevo Laredo, que próximamente se habrá de colocar la primera piedra, obra que tendrá una obra superior a los 1,500 millones de pesos.