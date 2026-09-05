Sheinbaum presentará su segundo informe de gobierno en Tamaulipas

En el marco de su segundo informe de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una visita a Tamaulipas el próximo jueves 10 de septiembre para encabezar el evento denominado "Honestidad y Resultados".
La mandataria federal tiene programada su llegada a las 11:00 horas al Polyforum Victoria "Dr. Rodolfo Torre Cantú", donde ofrecerá un mensaje directo a la ciudadanía tamaulipeca.
Durante este acto, estará acompañada por el gobernador de la entidad, Américo Villarreal Anaya, además de contar con la presencia de integrantes del gabinete estatal, senadores, diputados federales y locales, así como representantes de cámaras empresariales, sectores productivos y sociedad civil.
Cabe recordar que, hace unos días, la presidenta Sheinbaum realizó una gira de trabajo por diversos municipios de Tamaulipas, incluyendo Matamoros, Reynosa, Victoria, Tampico y Ciudad Madero.
En dicha visita, inauguró obras estratégicas en el sector salud y anunció nuevos proyectos orientados al beneficio colectivo de la región.
Tal es el caso de un Hospital del IMSS-Bienestar, en el municipio de Nuevo Laredo, que próximamente se habrá de colocar la primera piedra, obra que tendrá una obra superior a los 1,500 millones de pesos.