Sheinbaum inaugura nuevo Hospital del ISSSTE en Tampico

La apertura de la unidad forma parte de las acciones para modernizar la atención destinada a los trabajadores del Estado

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno busca recuperar la capacidad del sistema público de salud mediante la construcción y fortalecimiento de hospitales del ISSSTE, al sostener que durante más de tres décadas la infraestructura médica creció muy por debajo del aumento de derechohabientes.

Con un presupuesto de 2 mil 318 millones de pesos y al grito de ¡Viva el ISSSTE!, el hospital abrió su infraestructura que dará cabida a entre 350 y 650 mil derechohabientes no solo del sur de Tamaulipas, sino también del norte de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo.

Durante la inauguración del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, la mandataria afirmó que el acceso a la atención médica debe garantizarse como un derecho y no depender exclusivamente de la oferta privada.

"Lo que estamos haciendo es recuperar el acceso a la salud pública", afirmó durante el acto, en el que estuvo acompañada por el director general del ISSSTE, Martí Batres, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Sheinbaum señaló que entre 1982 y 2018 el crecimiento de la infraestructura hospitalaria del ISSSTE fue insuficiente frente al aumento de trabajadores afiliados al instituto.

Según las cifras que presentó, en 36 años el ISSSTE incorporó apenas 1,600 camas hospitalarias, mientras que el número de maestros y trabajadores al servicio del Estado continuó creciendo. Contrastó ese periodo con la etapa comprendida entre 1943 y 1982, cuando, dijo, se construyeron alrededor de 29 mil camas en el sistema de salud pública.

La presidenta también sostuvo que durante ese periodo se limitaron las plazas para médicos especialistas, lo que, afirmó, favoreció el crecimiento de la atención privada. Aclaró, sin embargo, que su administración no está en contra de los servicios privados de salud, sino de que se conviertan en la única alternativa para recibir atención médica.

El nuevo ISSSTE dispondrá de: 250 camas censables, 37 consultorios, más de 20 especialidades, incluyendo urgencias, hemodinamia, hemodiálisis, cirugía, tococirugía, quimioterapia y adultos.

"El acceso a la salud pública debe ser un derecho", sostuvo.

Reanudan inversión tras la pandemia

Sheinbaum explicó que el fortalecimiento del sistema sanitario comenzó desde 2018, aunque reconoció que la pandemia de COVID-19 obligó a pausar durante dos años parte de las inversiones en infraestructura.

Aseguró que actualmente esa inversión se ha retomado y presentó la apertura del hospital en Tampico como parte de la estrategia para ampliar la capacidad de atención del ISSSTE.

Durante su intervención, también reconoció el trabajo del personal médico, de enfermería, camilleros y trabajadores del instituto, a quienes calificó como el principal activo de la institución.

Recuerda su origen como activista estudiantil

En un pasaje personal del discurso, Sheinbaum recordó que conoce a Martí Batres desde hace casi cuatro décadas, cuando ambos participaron en movimientos estudiantiles en defensa de la educación pública.

Relató que coincidieron durante las movilizaciones contra reformas que, según dijo, buscaban avanzar hacia la privatización de la Universidad Nacional Autónoma de México, experiencia que marcó su visión sobre la defensa de los derechos sociales.

Al cierre del evento, la mandataria reiteró que su administración mantiene como principios de gobierno la honestidad y el servicio a la población, y afirmó que la ampliación de la infraestructura del ISSSTE forma parte del compromiso de fortalecer los servicios públicos para los trabajadores del Estado.

Con información de Nora Castro.....