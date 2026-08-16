Sheinbaum fortalece plan con 60 mil casas en Tamaulipas

Además, las personas que hayan liquidado completamente su crédito podrán obtener gratuitamente la carta de liberación de hipoteca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el programa de Vivienda para el Bienestar prácticamente duplicó la meta inicial de un millón de viviendas y que, sumando construcción, mejoramiento y reestructuración de créditos, beneficiará a 12 millones de familias mexicanas durante el sexenio.

Tamaulipas tendrá una meta de 60 mil viviendas

Durante el evento encabezado por la presidenta en Reynosa, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que Tamaulipas tendrá una meta de 60 mil viviendas, con una inversión superior a 38 mil millones de pesos.

Actualmente, están contratadas 47 mil viviendas en 36 proyectos y otras 5 mil 270 se encuentran en análisis en nueve proyectos; de concretarse, se alcanzarían 52 mil 270 viviendas, equivalente al 87% de la meta estatal.

En Reynosa, el fraccionamiento Infonavit Puerta Grande cuenta con 1,088 viviendas.

Actualmente, 50 familias ya habitan el desarrollo y durante agosto se prevé entregar 350 viviendas más, para llegar a 400 familias este mes.

Reestructuran créditos impagables del Infonavit

Sheinbaum destacó también la reestructuración de los llamados créditos impagables. A nivel nacional se identificaron casi cinco millones de créditos con esta problemática, mientras que en Tamaulipas 288 mil familias se encontraban en esa situación, según los datos presentados por Romero Oropeza.

El director del Infonavit informó que todos fueron reestructurados al 31 de diciembre de 2025.

Además, las personas que hayan liquidado completamente su crédito podrán obtener gratuitamente la carta de liberación de hipoteca. En Tamaulipas, este programa beneficiará a 155 mil familias.

En el acto participaron el gobernador Américo Villarreal Anaya; el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza; y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, además de funcionarios federales y estatales.