Sheinbaum escucha a madres buscadoras durante visita a Reynosa

Claudia Sheinbaum detuvo su convoy en Reynosa para atender a madres buscadoras que pidieron apoyo federal para localizar a sus familiares desaparecidos

Durante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la ciudad de Reynosa, se registró una pequeña protesta protagonizada por integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, conformado por madres buscadoras que solicitaron el apoyo del Gobierno federal para la búsqueda y localización de sus seres queridos.

Las mujeres se colocaron al paso del convoy presidencial, portando pancartas con mensajes dirigidos a la mandataria, en los que pedían ser escuchadas y recibir respaldo en sus esfuerzos por encontrar a sus familiares desaparecidos.

Contrario a lo que se pensaba, la presidenta detuvo la marcha de los vehículos, bajó la ventanilla de su unidad y escuchó directamente a las madres buscadoras, quienes le expusieron la situación que enfrentan desde hace años.

Durante el breve diálogo, Claudia Sheinbaum se comprometió a gestionar apoyos y a dar instrucciones a integrantes de su gabinete involucrados en la materia, con el objetivo de que se les brinde atención y acompañamiento con mayor prontitud en las labores de búsqueda.

Tras el encuentro, las integrantes del colectivo agradecieron que la presidenta haya detenido su marcha, las haya escuchado y, sobre todo, que haya hecho un compromiso público con la causa de los desaparecidos en Tamaulipas.

El momento fue considerado por las madres buscadoras como un gesto significativo, al abrir la posibilidad de una mayor coordinación con las autoridades federales en la búsqueda de justicia y verdad para sus familiares.