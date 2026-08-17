Sheinbaum arriba a Ciudad Madero para inaugurar hospital IMSS

El nuevo nosocomio ya comenzó actividades de manera gradual y esta semana brindó su primera consulta médica de especialidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continúa este domingo su gira por Tamaulipas, luego de que encabezara actividades en la frontera norte del estado, en el centro y el día de ayer participara en la inauguración del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico.

Como parte de su agenda, este domingo se espera su presencia en Ciudad Madero para poner en marcha oficialmente el nuevo Hospital General IMSS-Bienestar.

Acto está programado para las 10:30 horas

El acto está programado para las 10:30 horas en el sector Miramapolis, en la zona oriente de Ciudad Madero, cerca de Playa Miramar.

El nuevo nosocomio ya comenzó actividades de manera gradual y esta semana brindó su primera consulta médica de especialidad, correspondiente al área de cirugía general, marcando el inicio de operaciones de una infraestructura que permaneció inconclusa durante varios años.

Hospital contará con 21 especialidades y cuatro quirófanos

La construcción del hospital inició en 2015 y fue retomada en 2023 para finalmente ser concluida bajo el esquema del IMSS-Bienestar.

El inmueble contará con 90 camas censables, 70 no censables, 21 especialidades y cuatro quirófanos, con lo que se busca ampliar la capacidad de atención médica para habitantes de Ciudad Madero y municipios del sur de Tamaulipas.