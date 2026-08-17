Sheinbaum anuncia 83 mil nuevas viviendas para Tamaulipas

La presidenta puso como ejemplo créditos de 173 mil pesos que llegaron a convertirse en deudas superiores al millón de pesos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió durante el fin de semana el norte, sur y centro de Tamaulipas, en una gira en la que anunció una ampliación del programa Vivienda para el Bienestar.

A su llegada, el gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció la novena visita de la mandataria a la entidad y reconoció el respaldo de su gobierno hacia Tamaulipas.

“La visión humanista y el patriotismo con el que gobierna nuestro país”, destacó el mandatario estatal.

Ampliarán meta nacional a 1.8 millones de viviendas

Durante la gira, Sheinbaum anunció que la meta nacional del programa de vivienda crecerá hasta alcanzar 1.8 millones de viviendas, prácticamente el doble de la meta planteada inicialmente.

“La gente está muy contenta con el programa, vamos por más”, señaló la presidenta.

En Tamaulipas, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la coordinación entre la Federación y el Estado permitirá ampliar la meta a 83 mil 183 nuevas viviendas.

“Para Tamaulipas se contempla la construcción de 83,183 nuevas viviendas”, informó la funcionaria.

Señala créditos impagables como origen del programa

Sheinbaum explicó que uno de los motivos para crear el programa fueron los créditos considerados impagables, al señalar que existen cerca de cinco millones de familias con deudas que, en algunos casos, crecieron pese a los pagos realizados.

La presidenta puso como ejemplo créditos de 173 mil pesos que llegaron a convertirse en deudas superiores al millón de pesos.

Durante su despedida en la frontera de Reynosa, Sheinbaum también respondió a las críticas relacionadas con el manejo del Infonavit y los señalamientos sobre un supuesto desfalco al instituto.

Defiende estrategia de vivienda en Tamaulipas

La mandataria defendió las acciones emprendidas y sostuvo que el objetivo es garantizar el acceso de los trabajadores a una vivienda digna.

“¿Saben cómo se llama esto? Justicia, justicia social para el pueblo trabajador”, afirmó.

Con esta gira, el Gobierno de México colocó a Tamaulipas como uno de los estados donde se ampliará de manera significativa la construcción de vivienda, mientras la presidenta dejó claro que el programa busca atender a trabajadores que durante años enfrentaron esquemas de crédito que, según su gobierno, terminaron convirtiéndose en deudas difíciles de pagar.