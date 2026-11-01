SET busca esclarecer golpiza de estudiante en Altamira

El menor aún se encuentra en el IMSS de Madero, Tamaulipas, convaleciente tras haberle extirpado el riñón que fue dañado por los golpes propinados

La Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) dijo que se canalizará a las autoridades al responsable de haber dejado sin riñón izquierdo a Cristian Alexis, estudiante de 13 años en Altamira, Tamaulipas.

Miguel Ángel Valdés García, titular de la SET, confirmó que luego de que la Fiscalía de Justicia del estado recepcionó la denuncia de los familiares de la víctima que fue atacada por dos alumnos de tercer grado a cinco cuadras de una telesecundaria, comenzaron las indagatorias y el responsable tendrá que enfrentar la justicia.

Además, se solicitó dialogar con José Ángel Robledo, director de la Telesecundaria “Gerardo Gómez Castillo”, para conocer su actuación y la del personal del plantel ante estos hechos.

Cristian Alexis aún se encuentra en el IMSS de Madero, Tamaulipas, convaleciente tras haberle extirpado el riñón que fue dañado por los golpes de sus compañeros.