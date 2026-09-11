Septiembre, el mes de la crisis para los hoteleros en Tampico

Debido al regreso a clases, quienes se dedican a este rubro pasan semanas difíciles hasta lograr estabilizarse confirme avanza la temporada

Septiembre ha resultado un mes crítico para los hoteleros, quienes señalan que durante el verano algunos cumplieron expectativas; sin embargo, ha comenzado una intensa crisis, que obedece a pagos escolares de las familias.

Debido al "efecto regreso a clases", un fenómeno estacional donde el gasto familiar se redirige por completo a la educación, quienes se dedican a este rubro pasan semanas difíciles hasta lograr estabilizarse.

Sergio Maron Ceja, presidente de la Unión de Hoteles del Sur de Tamaulipas, dijo que para sobrevivir a esta transición entre el verano y las fiestas de fin de año, muchos hoteles implementan tácticas como atraer congresos, convenciones y viajes corporativos para compensar la falta de turismo familiar.

Los hoteleros del sur del estado planean incluso crear paquetes de fin de semana con descuentos atractivos para residentes de la misma ciudad o de estados vecinos que no requieren grandes gastos de traslado.

Señaló que el turismo regional suele ser un punto de ventaja y, en coordinación con las autoridades municipales, se encuentran impulsando campañas para atraer visitantes cercanos como Nuevo León, San Luis Potosí y la Huasteca.

Agregó que es importante que se cumplan retos en el centro histórico de Tampico con la detonación de infraestructura y la llegada proyectada de nuevos edificios, además del primer hotel cinco estrellas que está ubicado cerca de la laguna del Carpintero.