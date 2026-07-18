Separan de funciones a ocho policías por caso de extorsión

Las investigaciones abarcan todas las áreas involucradas y ya fueron realizadas diversas entrevistas con las personas relacionadas con el caso

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que ocho elementos de la Guardia Estatal asignados a Reynosa son investigados por su presunta participación en un caso de extorsión denunciado por un empresario de esta ciudad fronteriza.

Asuntos Internos inició la investigación tras una denuncia

El funcionario explicó que la Secretaría tuvo conocimiento del caso días después de los hechos denunciados, a través de una llamada realizada al área de Asuntos Internos por parte de una dependencia de derechos humanos, por lo que de inmediato se inició el procedimiento correspondiente.

“Aquí en la Secretaría de Seguridad Pública, bajo mi administración, no se va a tolerar la impunidad ni la extorsión. Aquí se va a avanzar por el camino correcto y todo acto que esté fuera de lo legal se va a tomar acciones. Sí conocimos ese evento, no es la fecha en que nos dicen, pero sí unos días posteriores por una llamada que se hizo a Asuntos Internos por parte de una dependencia de derechos humanos, en la cual de inmediato tomamos cartas en el asunto”, declaró.

Los elementos fueron retirados de funciones operativas

Pancardo Escudero señaló que los ocho elementos fueron concentrados en Ciudad Victoria y actualmente permanecen fuera de funciones operativas, en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el propósito de evitar cualquier acercamiento con los presuntos afectados.

“También tuvimos la llamada de Derechos Humanos estatal, en donde ya hicieron una denuncia los afectados y nos pidieron que hubiera restricción en el acceso o el acercamiento de los policías, por tal motivo están concentrados en esta plaza, son ocho”, precisó.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública informó que el área de Asuntos Internos cuenta con un plazo de tres meses para complementar la investigación y determinar si existen elementos suficientes para turnar el expediente al Consejo correspondiente, al tiempo que se mantiene la colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado.

“Ahorita está en proceso, este es el proceso que tenemos desde ese entonces y Asuntos Internos tiene para que complemente toda la investigación y lo que determine para pasar al Consejo, tiene tres meses, así que estamos en el tiempo destinado para eso”, explicó.

Añadió que las investigaciones abarcan todas las áreas involucradas y que ya fueron realizadas diversas entrevistas con las personas relacionadas con el caso.

“Por parte de la investigación que hace Asuntos Internos, que abarca todas las áreas y todos los afectados y todos los participantes, tanto afectados como los que fueron los hechos del problema, ya hubo entrevistas y en eso está el proceso”, comentó.

Advierten que no habrá tolerancia a actos de corrupción

Carlos Arturo Pancardo Escudero reiteró que no se tolerarán actos de corrupción al interior de la corporación y aseguró que, en caso de acreditarse la responsabilidad de los elementos señalados, éstos serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

“De ser culpables, nosotros los entregaríamos, claro que sí”, afirmó.

El secretario destacó que Reynosa ha registrado anteriormente casos similares que fueron esclarecidos, por lo que confió en que las investigaciones permitirán determinar con precisión lo ocurrido.

Asimismo, señaló que será fundamental que los presuntos afectados aporten los elementos de prueba necesarios para que, en caso de existir responsabilidades, los involucrados puedan ser procesados conforme a la ley.

Los ocho policías permanecen concentrados en Ciudad Victoria

Finalmente, precisó que los ocho elementos permanecen plenamente ubicados en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Ciudad Victoria, donde diariamente pasan lista y no realizan labores operativas, una medida que busca garantizar el cumplimiento del proceso legal y evitar que puedan evadir la acción de la justicia.