Sentencian a más de 30 años a hombre en Tamaulipas

De acuerdo con los elementos de prueba presentados durante el proceso, los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2024, cuando la víctima era menor de edad

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas obtuvo una condena de 30 años y 3 días de prisión contra Ramón Rogaciano “N”, por el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de una persona menor de edad.

De acuerdo con los elementos de prueba presentados durante el proceso, los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2024, cuando la víctima era menor de edad.

La autoridad judicial acreditó que el sentenciado se encontraba en un domicilio ubicado en una colonia de las inmediaciones de Matamoros, donde tenía bajo su cuidado a varias menores de edad, circunstancia que aprovechó para cometer la agresión sexual contra la víctima.

Con esta sentencia, la Fiscalía señaló que continuará con las acciones para procurar justicia para las víctimas de delitos sexuales y llevar ante la autoridad correspondiente a quienes atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.