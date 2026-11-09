Sentencian a cuatro hombres por portación de armas en Tamaulipas

Mediante un procedimiento abreviado, un juez federal sentenció a Diego “N” y Arsenio “N” a seis años, cuatro meses y 24 días de prisión

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias de hasta seis años, cuatro meses y 24 días de prisión contra cuatro hombres detenidos en enero de este año sobre la carretera San Fernando-Matamoros, por delitos relacionados con la portación de armas de fuego y posesión de cartuchos.

Un juez federal impuso las penas mediante un procedimiento abreviado

Mediante un procedimiento abreviado, un juez federal sentenció a Diego “N” y Arsenio “N” a seis años, cuatro meses y 24 días de prisión, tras acreditarse su participación en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, portación de arma de fuego sin licencia con agravante y posesión de cartuchos.

En tanto, Manuel “N” y José “N” recibieron una pena de cinco años, cuatro meses y 24 días de prisión, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente con agravante y posesión de cartuchos.

El operativo en la carretera San Fernando-Matamoros

De acuerdo con la información de la FGR, los cuatro hombres fueron detenidos el 28 de enero de 2026 por elementos de la Policía Federal Ministerial, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuando circulaban por la carretera San Fernando-Matamoros. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos vehículos, una traila, seis armas de fuego, cinco cargadores y 506 cartuchos para arma de fuego, estos últimos ocultos entre las partes que componen el semirremolque.

El Ministerio Público Federal presentó las pruebas correspondientes ante el juez, quien determinó imponer las penas de prisión solicitadas por la representación social.

Finalmente, la FGR reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva, de manera presencial o anónima, las 24 horas del día durante todo el año. Para ello, puso a disposición el teléfono 899 921 9497 y sus oficinas ubicadas en la carretera Reynosa-Monterrey, kilómetro 211+500, colonia Lomas Real de Jarachina Norte, en Reynosa, Tamaulipas.