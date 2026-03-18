Sentencian a 61 años a expolicías secuestradores en Tamaulipas

Las personas privadas de su libertad fueron entregadas a integrantes de una organización criminal, lo que derivó en el proceso judicial en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró una sentencia condenatoria contra siete personas por su responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Los sentenciados fueron identificados como Roberto "N", Martín "N", Carlos "N", Romualdo "N", Ricardo "N", Francisco "N" y Dony "N", quienes participaron en la privación ilegal de la libertad de nueve víctimas.

Secuestro ocurrió en Tamaulipas en 2013

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se remontan a marzo de 2013, cuando las víctimas fueron privadas de la libertad por policías de Tamaulipas que colaboraban con una organización criminal y fueron trasladadas a una central de autobuses en Ciudad Victoria.

En ese lugar, las personas fueron entregadas a integrantes de la organización criminal, lo que derivó en el proceso judicial en su contra.

Imponen hasta 61 años de prisión

Tras el desarrollo del caso, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó pruebas contundentes que permitieron obtener sentencias de alto impacto.

Roberto "N" y Martín "N" recibieron una condena de 61 años y seis meses de prisión, además de una multa superior a un millón de pesos, por delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado.

En tanto, Carlos "N", Romualdo "N", Ricardo "N", Francisco "N" y Dony "N" fueron sentenciados a 50 años de prisión y al pago de una multa de más de 518 mil pesos, únicamente por el delito de secuestro agravado.

Ordenan reparación del daño a víctimas

Las autoridades también determinaron que todos los responsables deberán cumplir con la reparación del daño en favor de las nueve víctimas afectadas por estos hechos.

Con esta resolución, la FGR reiteró su compromiso de combatir los delitos de alto impacto y llevar ante la justicia a quienes participan en este tipo de crímenes.