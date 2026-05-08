Sentencian a 50 años de cárcel a 12 secuestradores en Reynosa

El Ministerio Público presentó pruebas, testimonios y diversos elementos de investigación con los cuales se acreditó la participación de los 12 acusados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra 12 integrantes de una célula criminal dedicada al secuestro agravado que operaba en el municipio de Reynosa, en uno de los fallos judiciales más relevantes recientes relacionados con delitos de alto impacto en la frontera norte del país.

La resolución fue emitida por la autoridad judicial luego de que agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión lograron acreditar la responsabilidad penal de los acusados en diversos casos registrados entre 2023 y 2024.

De acuerdo con las investigaciones, los ahora sentenciados formaban parte de una estructura criminal identificada como “Operativa Miguelito 56”, grupo relacionado con múltiples carpetas de investigación por secuestro agravado cometidos en distintos puntos de la frontera con Estados Unidos.

Investigaciones apuntaron a operaciones criminales en Reynosa

Las indagatorias desarrolladas por las áreas especializadas de la Fiscalía permitieron establecer que la banda delictiva mantenía operaciones principalmente en Reynosa, municipio considerado prioritario por autoridades de seguridad debido a la incidencia de delitos vinculados con la delincuencia organizada.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó pruebas, testimonios y diversos elementos de investigación con los cuales se acreditó la participación de los 12 acusados en distintos hechos relacionados con privaciones ilegales de la libertad.

Los sentenciados fueron identificados como:

Manuel “N”

Daniel Alejandro “N”

Adrián “N”

Kevin “N”

Heriberto “N”

Francisco “N”

José Joaquín “N”

Rosemberg “N”

Raymundo “N”

Manuel “N”

Juan Manuel “N”

Junior Iván “N”

La condena de medio siglo de prisión fue impuesta de manera individual para cada uno de los integrantes del grupo delictivo.

Buscan reforzar combate a delitos de alto impacto

La Fiscalía estatal encabezada por Jesús Eduardo Govea Orozco señaló que esta resolución judicial forma parte de las acciones implementadas para fortalecer el combate contra delitos que atentan contra la libertad y seguridad de la población tamaulipeca.

La dependencia reiteró que continuará trabajando a través de sus áreas especializadas para desarticular grupos criminales vinculados con secuestro, extorsión y otros delitos de alto impacto en la entidad.

Autoridades consideran que este tipo de sentencias también buscan enviar un mensaje contra las organizaciones criminales que continúan operando en municipios fronterizos de Tamaulipas.