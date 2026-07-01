Senadora defiende abasto de medicamentos en Tamaulipas

La senadora rechazó las versiones sobre robo de medicamentos durante su traslado y afirmó que el suministro de insumos médicos llega al estado

La senadora de Morena por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz, rechazó las declaraciones del alcalde de Reynosa sobre un presunto robo de medicamentos durante su distribución en el estado y aseguró que los insumos sí llegan a Tamaulipas.

Al ser cuestionada sobre el tema, la legisladora afirmó que tiene conocimiento del trabajo que realiza el Gobierno del Estado en materia de abasto de medicamentos y sostuvo que los suministros llegan a las instituciones de salud.

"Conozco al gobernador, y por supuesto que los medicamentos llegan", declaró.

Sosa Ruiz reconoció que existen casos en los que algunos medicamentos para enfermedades específicas no se encuentran disponibles de manera inmediata; sin embargo, explicó que esos tratamientos son gestionados a través de los distritos de salud para atender las necesidades de cada paciente.

"Hay algunas enfermedades específicas, no está el medicamento, se hace la solicitud y de tres a cuatro días llega un medicamento específico para un paciente en específico", explicó.

La senadora también hizo un llamado a la ciudadanía para presentar denuncias formales cuando detecten alguna irregularidad en el suministro de medicamentos, al considerar que solo mediante investigaciones sustentadas podrán esclarecerse posibles anomalías.

"Son gestionados para que a cada enfermo le pueda llegar. Los cuadros generales de medicinas sí los hay y sí llegan", puntualizó.

Las declaraciones de Olga Sosa Ruiz surgen luego de que el alcalde de Reynosa asegurara que los medicamentos destinados al municipio presuntamente son robados durante su traslado, afirmación que la legisladora rechazó al sostener que el abasto de los cuadros básicos se mantiene en el estado.