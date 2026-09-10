Senador de Morena admite vínculo personal con Sergio Carmona

El senador sostiene que, mientras tuvo trato con Carmona, desconocía que estuviera relacionado con el tráfico de hidrocarburos

El senador de Morena, José Ramón Gómez Leal, reconoció públicamente haber mantenido una relación personal con Sergio Carmona, empresario asesinado en 2021 y señalado en investigaciones como “El Rey del Huachicol”, luego de que se difundieran conversaciones atribuidas a los teléfonos del empresario.

Los mensajes, presentados por Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs A.C. y fundador de Narcopolíticos, incluyen referencias a reuniones, personas del entorno político, viajes y hasta la solicitud de un avión. Uno de los intercambios muestra comunicación directa con Gómez Leal durante 2021.

Senador asegura que desconocía señalamientos contra Carmona

Ante el escándalo, el senador sostiene que, mientras tuvo trato con Carmona, desconocía que estuviera relacionado con el tráfico de hidrocarburos o que existieran investigaciones en su contra. Sin embargo, la explicación deja sobre la mesa una pregunta incómoda: si la relación existió y ahora el propio legislador la reconoce, ¿qué tan cercana era y qué ocurrió realmente durante esos encuentros?

Gómez Leal también cuestionó que se hagan señalamientos contra una persona fallecida que ya no puede defenderse. El argumento, sin embargo, no despeja las dudas sobre el contenido de los mensajes difundidos ni sobre los vínculos que éstos sugieren, cuya interpretación y alcance deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.

Contenido de los mensajes mantiene dudas sobre el vínculo

Por ahora, el dato político es contundente: el senador ya no puede negar el vínculo personal con Carmona; lo que está en disputa es qué significó realmente esa relación.