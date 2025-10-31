Senado repondrá magistraturas vacantes en Tribunal de Tamaulipas

El Senado renovará tres magistraturas del Tribunal Electoral de Tamaulipas como parte del proceso nacional de designaciones en órganos electorales locales.

El Senado de la República emitió la convocatoria para cubrir las tres vacantes del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), generadas por renuncias, nuevos nombramientos y la separación de un magistrado sujeto a proceso penal.

Los espacios corresponden a Edgar Danés Rojas, Blanca Eladia Hernández Rojas y Marcia Garza Robles. En el caso de Danés, su salida se dio luego de que el Congreso local autorizara proceder penalmente en su contra por presunta violación agravada, lo que derivó en su separación inmediata del cargo conforme a la ley.

El Pleno del Senado deberá designar por mayoría calificada a quienes ocuparán las magistraturas antes de noviembre de 2025, fecha en que concluyen los nombramientos hechos en 2018. Los nuevos integrantes durarán siete años en el cargo.

La Comisión de Justicia evaluará los perfiles del 10 al 14 de noviembre y enviará una lista no vinculante a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que definirá los nombres finales para votación en el Pleno. Los aspirantes deberán acreditar al menos diez años de experiencia en Derecho, buena reputación, residencia en Tamaulipas y no haber ocupado dirigencias partidistas recientes.

El Senado también deberá atender designaciones en tribunales de Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con una plaza por estado, y dos más en Sinaloa.