Senado envía reforma para abolir doble nacionalidad a candidatos

Dispone que quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo federal o local no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante el cargo

Después de ser aprobada en la Cámara de Diputados por la coalición Morena-Verde-PT la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la doble nacionalidad para quienes aspiren a contender por la gubernatura o la Presidencia de la República, la senadora Olga Sosa anunció que este martes será votada en el Senado.

La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, fue avalada en San Lázaro el pasado 22 de septiembre con 344 votos a favor en lo general y 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención en lo particular, y ya fue turnada al Senado, donde las comisiones dictaminadoras la aprobaron con 23 votos a favor y 9 en contra.

Sosa Ruiz dijo que la reforma establece como requisito la nacionalidad mexicana por nacimiento y única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a las 31 gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En caso de poseer otra nacionalidad, deberán renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos, comprobando que el vínculo extranjero dejó de subsistir conforme a la Ley de Nacionalidad.

Además, dispone que quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo federal o local no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante el cargo, ni invocar ciudadanía distinta a la mexicana ante gobiernos extranjeros, ni utilizar pasaportes expedidos por otros países, ni ejercer derechos políticos derivados de una nacionalidad extranjera, ni solicitar protección diplomática de otro Estado.

La senadora recordó que la presidenta ha defendido la reforma bajo el argumento de que "ningún presidente puede tener dos banderas", y que frente a injerencias externas es indispensable que los gobernantes mantengan un vínculo jurídico exclusivo con México.

De ser aprobada en el Senado y por la mayoría de los congresos locales, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero será aplicable hasta el proceso electoral de 2028.

No afectará a quienes actualmente ocupan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno, y las entidades tendrán 90 días para armonizar sus constituciones.