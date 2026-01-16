Sembrarán 700 árboles en primer trimestre de 2026

La coordinadora municipal de Gestión Ambiental, informó que se trata del programa “Arboleando”, que el año pasado sumó 3 mil diferentes especies plantadas

Durante el primer trimestre del año, se plantarán entre 700 a 1 mil árboles en espacios públicos, como parte de un plan para reforestar la ciudad.

Tania Taboada Blanco, coordinadora municipal de Gestión Ambiental, informó que se trata del programa “Arboleando”, que el año pasado sumó 3 mil diferentes especies plantadas, y el objetivo es superar esa cifra en este 2026.

“El objetivo para este año es reforzar los programas que ya tenemos como base, lo que es el programa de Arboleando NLD que referente a la reforestación que vamos a tener el gobierno municipal en los espacios públicos de Nuevo Laredo.

“Estamos hablando entre 700 y 1 mil, porque enero, de acuerdo a las temperaturas que son muy bajas por el invierno, de congelamiento, no reforestamos, pero estamos planeando, teniendo una expectativa de entre 700 a mil árboles”, precisó.

La funcionaria dijo que acudirán a sembrar en plazas, parques, camellones y jardines, a fin de que en verano haya más sombra y ayude a bajar la temperatura.

También se aceptan peticiones de escuelas y organismos de la sociedad civil, para la donación de árboles y asesoría para plantarlos.