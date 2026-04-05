Semana Santa fortalece la fe en la diócesis de Matamoros-Reynosa

El obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcia, señaló que este momento representa una de las enseñanzas más profundas del cristianismo

Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, la Iglesia Católica en la región ha llevado a cabo diversos encuentros con la comunidad, promoviendo la participación de los fieles y fortaleciendo la vida espiritual durante esta temporada.

Celebración del Jueves Santo

Dentro de estas actividades destacó la celebración del Jueves Santo en la concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa, donde se recordó la institución de la Eucaristía durante la Última Cena de Jesús con sus apóstoles.

Mensaje del obispo

El obispo de la diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcia, señaló que este momento representa una de las enseñanzas más profundas del cristianismo, al recordar el amor de Cristo en medio de la adversidad.

“Este Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía. Recordamos que en la Última Cena, Jesús vivía momentos muy difíciles, sabía lo que venía y, sin embargo, no se echó para atrás. Tenía clara la meta y no dejó que ningún obstáculo lo frenara; fue capaz de amar hasta inventar una forma de quedarse para siempre con nosotros y darse en alimento, como es la Eucaristía. Nos enseñó que el camino es el amor”, expresó.

Con un templo lleno, el obispo encabezó la ceremonia y realizó el tradicional lavatorio de pies, un acto de humildad inspirado en el ejemplo de Cristo, dirigido a personas que, tras un proceso de conversión en retiros espirituales, hoy sirven a la comunidad en distintos apostolados.

“A un grupo de caballeros que han seguido todo un proceso de encuentro con Dios les realizamos este gesto del lavatorio de pies, que significa que Jesús está dispuesto a darlo todo, hasta derramar su sangre para purificarnos y mejorar nuestra vida. Nos pide que, así como Él lo dio todo, también nosotros lo hagamos en casa y en nuestros ambientes, incluso cuando las cosas sean difíciles”, explicó.

Preparación para el Domingo de Resurrección

En el marco de estas celebraciones, la Iglesia se prepara para el Domingo de Resurrección, una de las fechas más importantes del calendario cristiano, que simboliza la victoria de la vida sobre la muerte y renueva el espíritu de servicio entre los creyentes.